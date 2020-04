Van Nieuwenhuizen: ook na corona thuiswerken tegen fileleed

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) doet in WNL op Zondag de oproep om mensen om na de coronacrisis niet weer massaal de weg op te gaan richting kantoor. „Blijf alsjeblieft permanent zo veel mogelijk thuiswerken.” Een groot deel van het fileleed kan volgens haar al opgelost zijn als er 10 tot 15 procent minder verkeer op de weg is.

Daar kunnen mensen volgens de minister aan bijdragen door ook op lange termijn meer vanuit huis te werken. „Al die vergaderingen kunnen best in videoconferenties”, zegt Van Nieuwenhuizen. Ook het openbaar vervoer zou daarvan profiteren. „We kunnen het ov niet meer belasten zoals we het altijd hebben gedaan, met al die overvolle perrons en treinen.”

De minister kijkt ook met gefronste wenkbrauwen naar de toenemende drukte op de weg de afgelopen weken. „Ik ben bezorgd over de grotere aantallen mensen die de weg op gaan. We zeggen niet voor niks: blijf zo veel mogelijk thuis. Ga ook niet met z’n allen massaal weer in de auto op pad.”