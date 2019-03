Klaver: rechts kan geen partner kabinet zijn

DEN HAAG - Jesse Klaver van GroenLinks gaat ervan uit dat het kabinet in de nieuwe Eerste Kamer gaat kiezen voor samenwerking met de linkse oppositie. „Het kabinet moet kiezen: gaat het over rechts of over links. Ik ga ervan uit dat het kiest voor de klimaatdoelen van Parijs. Dat betekent dat samenwerking op rechts geen optie is.”