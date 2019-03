Prijzige postduif Armando heeft eigen bodyguard

Dat meldt Nieuwsblad. Tot en met donderdag moet de veiligheid van Armando gewaarborgd blijven, want dan vertrekt het dure dier naar China. „Ik zal blij zijn als het achter de rug is, want je bent natuurlijk niet op je gemak. De bewaking kost me 3.000 euro voor die paar dagen, maar liever zo dan dat er iets gebeurt met de duif. Ik moet er niet aan denken dat iemand met Armando aan de haal gaat.”

Voordat hij de hulp van een bodyguard had ingeroepen, sliep Joël zelf in het duivenhok om de vogel te bewaken. „Ik zag op de veiling dat de prijs aantrok en kreeg toen al schrik dat er iets zou gebeuren. Ik heb een matras in het hok gelegd. Maar dat was toe we nog ‘maar’ op een paar honderdduizend euro zaten.

Armando Ⓒ Pipa

Maar nu er 1,2 miljoen voor het dier werd neergeteld, leek het Joël tijd voor professionele bewaking. „Als mijn vrouw en ik ’s avonds niet thuis zijn, vragen we zelfs nog een extra waakhond. Veiligheid boven alles.”

Donderdag vertrekt Armando naar zijn nieuwe baasje. Tot die tijd mag er niets mis gaan.