Piloten JetBlue verdacht van drogeren en verkrachten stewardessen

De verkrachting vond plaats in San Juan, nadat de piloten Eric Johnson en Dan Watson op het strand in aanraking waren gekomen met de vrouwelijke bemanningsleden, zo meldt New York Post. Toen de vrouwen er achter kwamen dat de mannen als piloten voor JetBlue werkten, dronken ze samen bier.

„Het bier was vermengd met een drug, en vanaf dat moment werd de rest van de nacht een waas voor de vrouwen”, zo werd duidelijk uit het gerechtelijk proces dat begin van de week werd ingediend. Het slachtoffer beweert dat Johnson haar en een ander vrouwelijk bemanningslid heeft verkracht. Na het misbruik zei Johnson tegen de vrouw: „Bedankt dat je mijn fantasie hebt laten uitkomen.”

Nalaten JetBlue

De vrouwen beweren dat ze de verkrachting bij luchtvaartmaatschappij hebben gemeld, maar dat die nooit actie heeft ondernomen. „Het nalaten van JetBlue om gepaste maatregelen te nemen is afschuwelijk”, vertelt de advocaat van de slachtoffers.

Volgens New York Post waren de verdachten niet bereikbaar voor commentaar. Ook de luchtvaartmaatschappij waar de mannen werken, wil niets zeggen over lopende geschillen. „We nemen beschuldigingen van gewelddadig of ongepast gedrag zeer serieus en onderzoeken dergelijke claims grondig”, was de algemene reactie.