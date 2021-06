Sekteleider met grootste harem ter wereld (39 vrouwen, 94 kinderen) overleden

Chana overleed aan de gevolgen van diabetes. Ook had hij last van een hoge bloeddruk. Zijn overlijden is bevestigd door de Indiase overheid.

Volgens lokale media zou de man een wereldrecord hebben gebroken, maar daar zijn de meningen over verdeeld. In Canada leeft ook een familie die claimt de grootste polyamoreuze familie ter wereld te zijn (27 vrouwen, 150 kinderen). Het blijft moeilijk in te schatten hoe groot de familie van Chana daadwerkelijk is.

Toeristentrekpleister

Volgens persbureau Reuters werd Chana geboren in 1945. Hij ontmoette zijn eerste vrouw, die drie jaar ouder is dan hij, toen hij 17 was.

Chana leefde met zijn harem en nageslacht in een huis met maar liefst honderd kamers in de heuvels van Baktwang, een dorp in het noordoosten van India. De familie is onderdeel van een christelijke sekte, Chana Pawl, die ongeveer 2000 volgers heeft. De leden wonen allemaal in hetzelfde dorpje rondom het huis van Chana.

Het dorp is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toeristentrekpleister; jaarlijks trekken honderden toeristen naar het noordenoosten van India om de sekte te bewonderen.

Het huis waar de familie woont. Ⓒ Reuters