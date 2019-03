Jetten: door met klimaatbeleid

Van de vier coalitiepartijen, verloren er drie - alleen de junior-partner ChristenUnie krijgt er in de Eerste Kamer een zetel bij. Volgens Jetten gaat de coalitie nu per onderwerp op zoek naar meerderheden. Daarbij gaat hij liever ’over links’. Behalve op het vlak van klimaat wil hij evenmin op het onderwerp immigratie water bij de wijn doen.

D66 verkleint z’n aandeel in de Eerste Kamer van 10 naar 6 zetels, de VVD gaat van 13 naar 12, het CDA van 12 naar 9. Bij het CDA was het ’the day after’ niet bepaald ’een hele goede morgen’. „Nou, ik wens iedereen een hele goede morgen”, zei partijleider Sybrand Buma monter. „Voor ons is het een dag met een dubbel gevoel.”

Of de coalitie niet op z’n minst een gebaar moet maken richting FvD? „Het gaat om democratie hier, niet om gebaren”, vindt Buma. „We brengen voorstellen naar de Eerste Kamer. Het is aan alle partijen om die voorstellen op inhoud te beoordelen.”

Bij de grote winnaar van de verkiezingen, Forum voor Democratie, was het donderdagmorgen nog uitgestorven.