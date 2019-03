Duitse school verbiedt joggingbroeken

In samenwerking met de ouders van de kinderen heeft de school nieuwe kledingvoorschriften opgesteld. Deze moeten korte metten maken met de chill-kleding van de leerlingen. Zo meldt de Duitse krant Schwäbisches Tagblatt.

Directeur Schänzlin wil zijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de ’grote mensen wereld’, waar het niet gepast is om in een joggingbroek naar formele gelegenheden te gaan. „Er zijn tegenwoordig best modieuze joggingbroeken, maar toch is het meer geschikt voor op de bank op een regenachtige zondag”, aldus Schänzlin.

Volgens de directeur zijn de ouders van de leerlingen erg te spreken over het nieuwe beleid.