Sven Kockelmann: Baudet gaat verder dan Fortuyn

Dat stelde de NPO-coryfee donderdag in het radioprogramma Spraakmakers.

Baudet gebruikte woensdagavond veel verwijzingen naar de klassieke oudheid en maakte veel partijen en instanties verwijten in zijn overwinningsspeech. „Onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders”, stelde Baudet. ’Boreale wereld’ betekent volgens het Genootschap Onze Taal letterlijk ’noordelijk’. Maar in politieke zin staat het woord voor de wens om Europa vooral blank te houden.

Thierry Baudet Ⓒ Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

„Ik moet echt over deze woorden nadenken”, stelde Kockelmann. „Hij constateert bijvoorbeeld dat journalisten en de wetenschap ons ondermijnen. Terwijl dat volgens mij toch pijlers van de vrije westerse democratie zijn. Ik geloof niet dat ik eerder een politiek leider in dit land dat zo heb horen zeggen, ook niet Fortuyn.”

Jaren dertig

Docent Journalistiek Kees Boonman, die ook te gast was, merkte op dit soort toespraken en verwijzingen in de jaren dertig ook gehoord te hebben. „Het is niet eng of ingewikkeld om daar aan te refereren”, stelde hij. „Als je kijkt naar de retorica in de politieke geschiedenis, dan kan je vergelijkingen maken. Het verbaast mij dat wij dat tijdsbeeld niet willen aanhalen.”

Boonman maakte onder meer een vergelijking met Steve Bannon, een voormalig medewerker van de Amerikaanse president Donald Trump die zulke termen ook veel bezigt.