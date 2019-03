Marijnissen: ’Dit waren niet onze verkiezingen’

Wat de SP-baas wel weet: „Deze verkiezingen waren de voor ons winnende thema’s niet dominant. Een goed pensioen, een betaalbaar dak boven je hoofd, eerlijke zorg...we zijn er niet in geslaagd die thema’s dominant te maken.”

De socialisten varen er doorgaans wel bij als ze zich als protestpartij in de kijker spelen. „Duidelijk is dat die proteststem niet naar ons is gegaan”, zo verwijst Marijnissen naar de zegetocht van de Forum voor Democratie, die in één klap 13 zetels in de Senaat bemachtigde.

Volgens de SP-leider speelde de lage opkomst de partij parten. „Vooral in buurten waar wij populair zijn, was de opkomst laag.” Waarom? „Als ik dat wist, zaten we hier met een ander gevoel”, zo sprak ze tegenover haar fractie en medewerkers. Die trakteerden haar op een applaus. Of dat verdiend was, wist ze zelf niet. „Maar ik ben er in elk geval blij mee.”

De precieze analyse van wat er is misgegaan, moet de partij nog maken, zegt Marijnissen, die nog niet zegt na te denken over de gevolgen die het verlies moet hebben. Of er iemand gaat opstappen - zij zelf bijvoorbeeld, of partijvoorzitter Ron Meyer? „Die wat mij betreft niet. Ik heb wel andere ideeën over mensen die moeten opstappen, maar daar gaan we de komende periode hard voor werken.”

De partij laat later weten dat de opmerking van Marijnissen van context moet worden voorzien. Ze verwees, voor zover dat nog niet was begrepen, naar het opstappen van premier Rutte.