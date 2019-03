Kattenbeet zorgt voor waanideeën bij tiener door zeldzame infectie

De 14-jarige leed na het bijtincident aan hallucinaties, gewelddadige uitbarstingen en moordgedachten tegenover degenen om wie hij gaf. Door hetgeen door zijn hoofd spookte zag de tiener het leven niet meer zitten. Hij werd in eerste instantie gediagnosticeerd met schizofrenie. Twee jaar lang kon de jongen door zijn waanideeën niet het huis verlaten en dus ook niet naar school. In 18 maanden tijd werd de tiener vier keer opgenomen met ernstig psychische symptomen. Ook had hij last van ernstige hoofdpijn, pijn op de borst, kortademigheid en een constante drang om te plassen.

Striemen

Tijdens het laatste bezoek aan het ziekenhuis in Noord-Carolina merkte een arts verschillende striemen verspreid over het lichaam van de tiener op. De dokter herkende dit als een verschijnsel van de infectieziekte en verschillende tests bevestigde dit vermoeden.

Van de ziekte Bartonella henselea werd voorheen gedacht dat het maar van korte duur was. Na behandeling door middel van antimicrobiële chemotherapie herstelde de jongen volledig.