Rutte: ook kijken naar samenwerking met FVD

Premier Mark Rutte en Menno Snel, staatssecretaris van Financien, kijken naar Thierry Baudet (FvD). Ⓒ ANP

BRUSSEL - Het kabinet zal ook kijken of Forum voor Democratie (FVD) wil samenwerken met het kabinet in de Eerste Kamer. Er zal volgens premier Mark Rutte per onderwerp worden gekeken naar meerderheden. „Ik zou er ook op rekenen dat de partij die de grootste is geworden daartoe bereid is”, zei Rutte in Brussel waar hij is voor een Europese top.