Baudet: FvD wil besturen in provincies

„Ik denk dat ik het ga doen”, laat Wiegel weten. „Als iedereen het een goed idee vindt. Forum voor Democratie is de grootste partij geworden. De grootste fractie mag bepalen.” Wiegel wil nog wel eerst weten hoe de VVD in Zuid-Holland er tegenaan kijkt. „Ik wil een verstandig en evenwichtig bestuur, liefst een beetje breed.”

Wiegel zegt afgelopen nacht door Baudet te zijn benaderd voor het onderzoeken van een college van Gedeputeerde Staten met FvD erin.

Paul Scheffer

In Noord-Holland heeft Baudet publicist Paul Scheffer gevraagd ’verkennende gesprekken’ te leiden om tot een ’constructief bestuur’ te komen in die provincie. Anders dan Wiegel heeft Scheffer geen politieke ervaring, op een baan bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA na.

Grote winnaar

Forum voor Democratie is de grote winnaar van de provinciale verkiezingen geworden. Het levert de partij waarschijnlijk 13 zetels op in de Eerste Kamer. Daarmee zou de nieuwkomer in de Senaat groter zijn dan de VVD.