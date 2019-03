Meer Nederlanders vast in Syrië

Vorige maand zaten er nog tien Nederlandse vrouwen in kampen met hun 25 kinderen, terwijl vijf mannen op een bewaakte locatie werden vastgehouden. Het aantal Nederlanders dat vastzit, stijgt volgens de AIVD snel nu Islamitische Staat (IS) vrijwel is verslagen. De aantallen veranderen per dag, aldus de AIVD-woordvoerster. Vooral bij het laatste IS-bolwerk Baghouz in Syrië geven veel strijders zich over.

Toch zijn ook nog ongeveer 105 Nederlandse jihadistische volwassenen in Syrië onder de radar omdat ze niet zijn vastgenomen. Van hen zijn er zeventig aangesloten bij IS en dertig bij een aan al-Qaeda gelieerde groepering, zoals Ha’yat Tahrir al-Sham. Al deze personen zijn bij naam bekend, stelt de woordvoerster.

In het kielzog van de volwassenen bevinden zich in Syrië ook nog 80 Nederlandse kinderen bij IS en vijftig bij al-Qaida-groeperingen. Circa dertig kinderen verblijven in Turkije.

Van de in totaal tweehonderd Nederlandse kinderen is ruim driekwart de afgelopen paar jaar dáár geboren, dus nog erg jong. Ruim tien procent is 9 jaar of ouder en zou al getraind of ingezet kunnen zijn voor de strijd, aldus de AIVD.

Van de in totaal ongeveer 305 Nederlanders die naar het strijdgebied in Syrië dan wel Irak vertrokken, zijn er 90 gesneuveld en 55 teruggekeerd. De terugkeerders zijn of worden vervolgd.