Honderdduizenden tekenen petitie tegen Brexit

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in het duizend-en-een dag geleden gehouden referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid voor de Brexit. De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Met het opzeggen van het lidmaatschap eind maart 2017 is vastgelegd dat het land 29 maart om 23.00 uur Britse tijd de EU verlaat (het is dan bij ons net 30 maart). Premier Theresa May is in Brussel en vraagt de EU om uitstel van de brexit tot eind juni, omdat het Lagerhuis de overeenkomst die May in de afgelopen twee jaar met Brussel voor de brexit heeft getroffen, al twee keer heeft weggestemd.

