Asscher: PvdA kan weer resultaten bereiken

Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen van de PvdA tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De PvdA is weer in een positie om resultaten te bereiken, vindt voorman Lodewijk Asscher. Zijn partij raakte weliswaar een zetel kwijt in de Eerste Kamer, maar een verpletterende nederlaag zoals in 2017 was het niet. Met de overgebleven zetels kan de partij de coalitie aan een meerderheid helpen.