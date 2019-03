Forum wil snel verkiezingen Tweede Kamer

Baudet wil de koers van het kabinet bijsturen, maar nieuwe verkiezingen zijn voor hem „het ideaal.”

„Dit kabinet is uitgeregeerd”, zei lijsttrekker voor de senaat Henk Otten. De oprichter van de partij wil niet in ’achterkamertjes’ onderhandelen met het kabinet. „Er komt steeds minder draagvlak voor dit kabinet. Deze coalitie vertegenwoordigt niet meer de wil van de kiezer.”

Wel zegt hij dat Forum eventueel plannen wil steunen „als dat goed is voor zijn achterban.” Otten benadrukt vooral zaken te willen doen bij grote thema’s zoals immigratie, koopkracht, lastenverlagingen en de klimaatwet.

In de provincie Zuid-Holland is Forum voor Democratie de grootste geworden. De partij heeft VVD-coryfee Hans Wiegel gevraagd om op te treden als informateur. Wiegel heeft eerder een lokale coalitie gesmeed in Den Haag tussen Groep de Mos (van ex-PVV’er Richard de Mos), VVD, D66 en GL.

Baudet geeft aan dat compromissen mogelijk zijn bij provinciale formaties: „als je wil onderhandelen moet je ook water bij de wijn willen doen. Dat begrijpen wij.”