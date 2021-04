1100 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De container was afkomstig uit Ecuador en kwam donderdagavond aan met een zeeschip via de haven van Antwerpen. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland.

De drugs zijn vernietigd en het Hit and Run Cargo-team (HARC) doet verder onderzoek. Dat is een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam.

Eerder deze week werd in de Rotterdamse haven al een partij van 440 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro. De drugs zaten toen verstopt in koelcontainers met bevroren vis. Ook die kwamen uit Ecuador.