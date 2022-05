Trump: het bestaan van het kwaad is reden om burgers te bewapenen

„Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is een van allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen”, zal Trump zijn toehoorders op het drie dagen durende wapenlobbycongres in Houston meedelen.

Trump vindt dat na de schietpartij op de basisschool in Texas er onder andere striktere veiligheidsmaatregelen nodig zijn op scholen. Ook pleit hij ervoor om de „benadering van de geestelijke gezondheid drastisch te veranderen.” „Al deze zieke geesten hebben hetzelfde profiel”, meent hij.

Deze week kwamen door een schietpartij op een basisschool in het Texaanse Uvalde negentien kinderen en twee leraren om het leven. Vanwege het bloedbad zijn veel ogen in zowel binnen- als buitenland gericht op het congres dat eveneens in Texas is. In de buurt van het congres hebben zich vrijdag demonstranten verzameld.