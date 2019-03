Brandweerman: huwelijk met leiding gestrand

Hij deed voor het eerst zijn verhaal op het stadhuis over de onrust binnen het brandweerkorps in de hoofdstad. Hoewel de brandweerman zei te vrezen voor de gevolgen van zijn actie vond hij het naar eigen zeggen belangrijker voor zijn collega’s op te komen. „Mijn collega’s gaan mentaal helemaal kapot.”

De brandweerman liet weten dat hij steeds vaker met lood in zijn schoenen naar het werk gaat. „Wat hebben ze nu weer bedacht om ons te pesten?” De angstcultuur die er volgens hem heerst, kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de Amsterdammers. „We kunnen niet in volledig vertrouwen ons werk doen en hebben constant het gevoel dat de leiding over onze schouders meekijkt.”

Nadat hij zijn verhaal had gedaan, kreeg de brandweerman een lang applaus vanaf de publieke tribune. Ook een vrouwelijke collega sprak in bij de vergadering. Ze werkt al vijftien jaar bij de brandweer en zei zich totaal niet te herkennen in de berichten die over het Amsterdamse korps de ronde doen, onder meer over een cultuur waarin sprake is van seksisme en racisme. ,,Leer ons kennen en zie het tegendeel. Dan kan deze discussie worden gesloten.''