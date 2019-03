Mitchell O. snapt niks van shock om schoolshooting

De 18-jarige Amsterdammer postte een commentaar onder een schoolshootings-filmpje op Youtube, dat hij zelf ook een soortgelijke gruweldaad aan het organiseren was. Hij voegde daar ’no joke’ aan toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Is Mitchell O. nou gewoon een onnozele puber met een hang naar extremen, of vormen zijn gedragingen een voorbode van een verschrikkelijk incident als een schoolshooting? De rechters deden hun uiterste best om het te ontdekken om erger in de toekomst uit te sluiten.