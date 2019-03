Morgen ideaal terrasweer: 19 graden (!)

’s Ochtends begint het op veel plaatsen grijs, maar later op de dag is er meer ruimte voor de zon. in het noorden van het land wordt het zo’n 16 graden, maar in het zuiden stijgt het kwik tot wel 19 graden in de zon. Zo meldt Weerplaza.

Weekend

Helaas is het lenteweer maar van korte duur. Zaterdag is het wederom bewolkt en valt er hier en daar een bui. De ook de dagen die volgen wordt het niet warmer dan 10 graden.

Lichte vorst

’s Nachts koelt het nog flink af en is er zelfs nog kans op lichte vorst aan de grond