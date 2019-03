FvD’er moet verhuizen om zetelverlies Flevoland te voorkomen

FvD veroverde woensdag bij de verkiezingen in Flevoland acht zetels. Op de kandidatenlijst staan slechts tien mensen. Daar wringt de schoen: drie mensen wonen in Noord-Holland, waren ook daar verkiesbaar én zijn gekozen.

Het is in Nederland niet toegestaan om in twee provincies tegelijk Statenlid te zijn. Partijoprichter Henk Otten laat weten dat één van de kandidaten gaat verhuizen om te voorkomen dat FvD een zetel kwijtraakt. Er staat wat op het spel: vacante zetels worden verdeeld over de andere partijen.

Eerste Kamer

De verhuizing mag niet te lang op zich laten wachten: een Statenlid moet in zijn of haar provincie wonen om te kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. Deze verkiezingen vinden plaats op 23 mei aanstaande. Om die reden zou de nummer drie van Forum voor Democratie moeten verhuizen naar Zuid-Holland. Deze kandidaat woont in het Gelderse Hattem.

In een aantal andere provincies waar FvD goed gescoord heeft, kan het zijn dat bij de verdeling van restzetels nog kandidaten moeten afzien van hun zetel of snel moeten verhuizen. Zo heeft de partij zeven zetels in de wacht gesleept in Limburg en woont de nummer 8 in Tilburg.