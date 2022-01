Overijssel vindt huidige coronalockdown niet langer verantwoord: ’We gaan open’

Het Overijsselse provinciebestuur breekt vooral een lans voor de winkeliers, horeca, cultuursector en de evenementenbranche. „De kosten lopen snel op. De zorgen nog sneller”, aldus Heidema. „Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen toch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega’s terechtkomt.”

Het is tijd om een andere weg in te slaan, nu de vaccinatiegraad toeneemt en er een virusvariant lijkt te zijn met mildere klachten, aldus de provinciebestuurders. „Er zijn geen lessen getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. We vinden dat zeer opmerkelijk.” Overijssel wil dat het kabinet die kennis en ervaring nu inzet. En dat er samen met ondernemers, werknemers, scholen, culturele instellingen en anderen een plan gemaakt wordt dat „perspectief biedt op een leven met het virus.”

Statement

Ook op andere plekken in Nederland neemt het draagvlak voor de huidige lockdown af. Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zal niet gaan handhaven als de winkeliers en de horeca in zijn gemeente zaterdag hun deuren openen. Het is de vraag of het kabinet vrijdag aankondigt dat dat weer mag. Maar ook als het niet mag, wil de burgemeester de demonstratieve opening „als een soort statement” ondersteunen, zei zijn woordvoerder woensdag.

Voorwaarde is dat ondernemers die hun zaak openen dat op een veilige en verantwoorde manier doen, aldus Van Dijk. Hij wil net als veel meer burgemeesters dat er plannen worden gemaakt om de samenleving gecontroleerd weer te openen. Ook andere gemeenten in de Achterhoek overwegen zaterdag eenmalige illegale opening van winkels en restaurants toe te staan bij wijze van demonstratie. Vrijdag overleggen zij over de kwestie.

Het Veiligheidsberaad vergadert donderdagavond ook over de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag gaat aankondigen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zei eerder deze week al dat het Outbreak Managment Team OMT met „een overtuigend verhaal” moet komen om de strenge lockdown langer te handhaven. Hij noemde het „stuitend” voor ondernemers dat veel Nederlanders de grens oversteken om daar te winkelen en uit eten te gaan. Bruls is vooralsnog niet van plan om ondernemers toe te staan hun zaken zaterdag illegaal te openen.

Het ministerie van Justitie wil niet zeggen wat er gebeurt als de lockdown wordt verlengd, maar in Oude IJsselstreek de winkels opengaan zonder ingrijpen van de gemeente. Een woordvoerder zegt dat het nog niet zeker is of dat inderdaad zal gebeuren. Minister van Justitie Dilan Yesilgöz zei eerder woensdag dat het „aan de mensen zelf is” om de regels te volgen en dat ze niet vooruit wil lopen op ’als-dan-scenario’s’.

Wrang

De gemeente Sittard-Geleen noemt het wrang dat Nederlandse klanten hun geld over de grens uitgeven. „We delen de zorgen die ondernemers uiten over het voortbestaan van hun bedrijf. Zeker in een grensregio als de onze. Door verschillen in nationale maatregelen zijn de gevolgen voor onze ondernemers nog wranger, omdat klanten hun geld uitgeven in België en Duitsland. Die omzet ziet onze ondernemer niet meer op een later moment terug.”

Of Sittard-Geleen gaat handhaven als winkels zaterdag opengaan terwijl dat niet zou mogen, wil de gemeente nog niet zeggen. „We zijn in afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet”, aldus de gemeente. „We gaan daarom nog niet vooruitlopen op de aangekondigde openstelling door ondernemers in Sittard-Geleen aankomende zaterdag.”

De gemeente Sliedrecht, een van de gemeenten die dinsdag een brandbrief stuurden naar het kabinet om niet-essentiële winkels weer te openen, geeft aan dat, mochten de maatregelen niet worden versoepeld, de gemeente erop rekent dat mensen zich in Sliedrecht aan de regels blijven houden. „Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, dan houden we toezicht en zullen handhaven als dat nodig is.”

Viroloog Louis Kroes is kritisch op het coronabeleid van de overheid: