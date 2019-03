Droombaan: Miljonair (26) zoekt assistent voor reis rond de wereld

Op kosten van Lepre kun je dus kennis maken met het jetset bestaan. Met behulp van zijn bedrijven in digitale advertenties vergaarde de Australiër in een paar jaar tijd een fortuin. Inmiddels verdient de jongeman gemiddeld 75.000 euro per maand, zo meldt onder andere The Daily Mail. „Door te reizen tijdens mijn werk kan ik mijn ideale leven leiden, en ik wil iemand de mogelijkheid geven om dit samen met mij te kunnen doen”, vertelt hij aan de Engelse krant. „Ik zoek iemand die mij kan vergezellen bij al mijn avonturen.”

Lepre stelt wel een aantal eisen voor de functie. Zo moet de kandidaat goed kunnen multitasken, gek zijn op reizen en beschikken over een paspoort dat nog minstens een jaar geldig is. Ook met leergierigheid, verstand van computers en aantoonbare kennis van sociale media scoor je punten. „Ik krijg het nu druk en zoek een betrouwbaar iemand om me te assisteren bij mijn zakelijke activiteiten als we onderweg zijn”, aldus de miljonair.

Door zijn drukke levensstijl lijkt de liefde er ook bij in te schieten, zo verklaarde de Australiër afgelopen februari nog in een interview met The Daily Mail. Daarom heeft Lepre vermoedelijk ook behoefte aan gezelschap.