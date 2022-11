Stel moet dure uitbouwkeuken slopen, want buren hebben er last van

De buurvrouw had de onwillige buren voor de rechter gesleept omdat zij, zonder haar toestemming, hun keuken tegen de buitenmuur van haar woonhuis hadden gebouwd. Hierdoor ondervond de buurvrouw veel geluidsoverlast. Daarnaast zat er nu geen ruimte meer tussen de woningen waardoor haar woning geen half vrijstaande woning meer was en in waarde was gedaald.

Verzoeken

De vrouw sprak de buren hierop aan, maar ondanks herhaaldelijke verzoeken met de bouw te stoppen, bleven zij doorbouwen. De buurvrouw zag zich genoodzaakt naar de rechter te stappen. En met succes naar nu blijkt.

Volgens de voorzieningenrechter wordt het eigendomsrecht geschonden, omdat de buurvrouw een deel van haar buitenmuur als eigendom verliest aan de buren. Volgens de rechter moeten de buren de bouw staken en een eigen buitenmuur voor hun keuken bouwen, op minimaal één meter afstand van die van de buurvrouw. Dit gaat niet alleen de geluidsoverlast tegen, ook kan zo de buitenmuur ventileren en onderhouden worden.

Twee weken geleden zeiden de buren dat de bouw hen 25.000 euro had gekost. Zij vroegen de rechter de eis van de buurvrouw niet in te willigen, want als de keuken afgebroken moest worden zouden zij al het geld kwijt zijn.