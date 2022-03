Premium Het beste van De Telegraaf

Noorderlingen solidair in noodsituatie Gaskraan toch weer verder open in Groningen? ’Als het moet, dan is het zo...’

Door André Spaansen

Ⓒ ANP/HH

Usquert/Ten Boer - Groningers zijn solidair als het erop aankomt. Uit een enquête van Dagblad van het Noorden bleek afgelopen weekeinde dat een meerderheid van hen niet tegen het voortzetten van gaswinning in hun provincie is nu de Russen een oorlog hebben ontketend in Oekraïne. Het Groningenveld zou binnenkort sluiten, maar in deze tijd blijkt niets meer normaal.