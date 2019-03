Grapperhaus: ’Utrecht’ tot op de bodem uitzoeken

,,Er is vertwijfeling en er zijn veel vragen”, zei de minister. „We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Tussentijdse oordelen zijn in strijd met een zorgvuldige rechtsgang.”

Dat antwoord zorgt voor ongeduld in de Tweede Kamer. ,,De verdachte heeft een strafblad van hier tot aan Ankara. Hoe kan het dat hij vrij rondliep, ook nog met een wapen?’’, vraagt PVV-Kamerlid De Graaf zich af. Op het strafblad van hoofdverdachte Gökmen T. staat diefstal, wapenbezit en verdenking van verkrachting. De Graaf vindt dat nieuwe aanslagen voorkomen moeten worden door ’de bezem door het bestand met dit soort gevallen te halen’. ,,Anders wachten we niet op de feiten, maar lopen we achter de feiten aan.’’

Kalifaatstaat in Oss

CDA-Kamerlid Van Toorenburg maakt zich grote zorgen over het feit dat de hoofdverdachte van de aanslag in Utrecht banden lijkt te hebben met de radicale organisatie Kalifaatstaat. Volgens haar is het bovendien zorgelijk dat die radicale club nu ook actief zou zijn in Oss. ,,Hoe kan het dat de reclassering niet voldoende in beeld heeft wat iemands sympathieën zijn?’’

Van Toorenburg vraagt zich sowieso af hoe het kan dat een veelpleger als Gökmen T. op vrije voeten was. ,,Dan werkt het systeem gewoon niet.’’ Ze benadrukt dat er nog wel veel informatie uit het onderzoek moet komen, voordat er definitief kan worden gezegd wat er mis ging in aanloop naar het drama in Utrecht.

VVD-Kamerlid Laan-Geselschap noemt de aanslag in Utrecht in één adem met een ‘zorgelijke’ groei van het salafisme. Zij vraagt Grapperhaus daar spoedig actie tegen te ondernemen.

Alleen

De vermoedelijke schutter van de aanslag in Utrecht wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Volgens het OM heeft het onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat verdachte tijdens de schietpartij geen hulp van anderen heeft gehad. Ook blijft het OM erbij dat er geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers bestaat. Bij de schietpartij maandag op het 24-Oktoberplein kwamen drie mensen om het leven en vielen drie zwaargewonden.