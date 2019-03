Verdacht pakketje in Enschede blijkt loos alarm

Tussen Hengelo en Enschede reden door het onderzoek even geen treinen. De extra reistijd was ruim een uur. Uiteindelijk meldde de politie dat het loos alarm was, net als maandag, toen ook al een verdacht pakketje werd gevonden.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik