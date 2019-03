Hoogste opkomst voor waterschappen ooit

Dat meldt de Unie van Waterschappen. De opkomst voor de verkiezingen van de volksvertegenwoordigers voor de 21 waterschappen was wel lager dan voor de Provinciale Staten.

Water Natuurlijk is landelijk gezien net als bij de vorige verkiezingen de grootste. In negen waterschappen is het de grootste partij. VVD en PvdA deden het beter dan in 2015, terwijl het CDA iets heeft moeten inleveren. Ook de Algemene Waterschapspartij heeft meer stemmen getrokken. Lokale partijen doen het beter dan bij de vorige verkiezingen: in vier waterschappen is een lokale partij de grootste.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, denkt de verkiezingen meer leven door de aandacht voor het klimaat: „Extreme weersomstandigheden als droogte en hoosbuien zijn de realiteit. Het werk van de waterschappen is hierdoor zeer relevant en urgent nodig. En daar wordt de kiezer zich steeds meer van bewust.”