WHO: Europa nu epicentrum uitbraak

Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen in Europa is hoger dan het was in China op het hoogtepunt van de uitbraak daar.

De baas van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei in een persconferentie die via een videoverbinding werd gehouden dat het aantal van 5000 doden wereldwijd een „tragische mijlpaal” is.

