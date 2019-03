Moeder krijgt baby van 7 (!) kilo: ’Door twee vrachtwagens overreden’

Joy Buckley voelde zich na 38 weken zwangerschap ’erg oncomfortabel’ en kon alleen nog kleine maaltijden eten. Er was letterlijk geen plek meer in haar buik. Een dokter besloot vervolgens dat een keizersnede noodzakelijk was.

De Amerikaanse vertelt ze dat de bevalling ’behoorlijk gewelddadig’ was gegaan. Het voelde alsof ze ’door twee vrachtwagens was omvergereden’. Toch is ze zielsgelukkig met haar kind. „Ze is groot, maar volgens mij is ze volmaakt.”

Norman en Joy Buckley trouwden in 2008, en hadden onmiddellijk een kinderwens. Joy heeft echter een hormonale aandoening waardoor het moeilijk is voor vrouwen om een kind te krijgen. Ze besloten om een baby te adopteren.

Twee grote baby’s

Tegen alle verwachtingen in, raakte Buckley enkele jaren geleden toch zwanger. Ze beviel toen van een flinke zoon, die vijf kilo woog toen hij werd geboren. Afgelopen zomer was ze wéér zwanger, wederom tegen alle verwachtingen in. Nu bleek de baby nog groter.

De bevalling verliep echter niet van een leien dakje en haar echtgenoot viel zelfs flauw tijdens de keizersnede. „Niet omdat hij teergevoelig is, maar omdat hij zich zorgen maakte”, klinkt het. „Het was dan ook geen pretje om getuige van te zijn.” Buckley zelf had overal blauwe plekken na de geboorte.

De baby - die de naam Harper kreeg - ligt momenteel op de intensive care, maar stelt het goed. Kinderen die bij hun geboorte meer dan 3,6 kilogram wegen, hebben in medische termen macrosomie, een aandoening die vooral voorkomt als de moeder aan diabetes lijdt of last heeft van overgewicht.

Wereldrecord

Ondanks haar forse gewicht van zeven kilogram, heeft Harper geen wereldrecord binnengesleept. Dat staat nog steeds op naam van een Italiaanse baby, die tien kilogram woog toen hij in 1955 werd geboren.