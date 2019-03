EU: Brexituitstel tot 22 mei onder voorwaarde

Tusk met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, de Australische kanselier Sebastian Kurz en de premier van Luxemburg, Xavier Bettel. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Europese Unie is bereid de Brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.