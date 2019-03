Nieuwe kans voor pensioendossier

Stakers demonstreren op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen zetten de vastgelopen pensioenonderhandelingen in beweging. Zo ruiken de vakbonden hun kans nu het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer is kwijtgeraakt.