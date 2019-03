Trump: bezet gebied Golan moet Israëlisch zijn

„Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte helemaal te erkennen; dat (gebied) is cruciaal en strategisch en belangrijk voor de veiligheid van de staat Israël en de regionale stabiliteit”, twitterde Trump.

De Golanhoogte is in de oorlog van juni 1967 op Syrië veroverd. Naar schatting 100.000 Syriërs zijn op de vlucht gedreven en mogen niet terugkeren. Het gebied is sindsdien bezet door Israël dat het heeft gekoloniseerd en in 1981 tot Israëlisch grondgebied heeft verklaard. De annexatie wordt internationaal niet erkend.

De Amerikaanse ambassade staat sinds mei 2018 weer in Jeruzalem. Dat wordt elders gezien als Amerikaanse steun aan de Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie en annexatie. Het grootste deel van de internationale gemeenschap wil dat er vrede komt door de vestiging van een onafhankelijk Palestina in Palestijnse gebieden die Israël heeft bezet.