Oud-chauffeur Fortuyn voor FvD in Brabantse PS

Hans Smolders. Ⓒ ANP

DEN BOSCH/TILBURG - Voormalig chauffeur van Pim Fortuyn Hans Smolders is als lijstduwer van Forum voor Democratie met voorkeursstemmen gekozen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Alleen al in zijn woonplaats Tilburg kreeg het voormalig Tweede Kamerlid van de LPF 8972 stemmen en dat is ruimschoots voldoende voor een zetel.