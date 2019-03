Politie zoekt beelden van vluchtroute Gökmen T.

De politie van Utrecht deelde donderdagmiddag een kaart waarop te zien is hoe een groot deel van Utrecht is omcirkeld. Wie in dat gebied woont kan beelden uploaden, of andere dingen melden via de website van de politie, zo wordt gemeld via Twitter. Een woordvoerder zegt tegen RTV Utrecht: „Alle beelden van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds zijn welkom.”

Clio

T. zou na de schietpartij in de tram van maandagmorgen een rode Renault Clio hebben gekaapt en zijn gevlucht. Die auto is rond 13.40 uur aangetroffen op de Tichelaarslaan in Utrecht.

Verdacht van meervoudige moord of doodslag met terreuroogmerk

De vermeende schutter van de aanslag in Utrecht, Gökmen T., wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk.