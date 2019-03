Meisje besmeurd met ontlasting in bushokje

Het incident gebeurde ’s avonds aan de Van Hogendorpstraat in Nijmegen, tussen 21.30 en 22.15 uur. De politie meldt ’dringend op zoek te zijn naar getuigen’ om de daders te kunnen pakken.

Mensen die iets hebben gezien, kunnen naar de politie bellen (0900 8844) en het zaaknummer 2019122608 vermelden. Een politiewoordvoerder kon donderdagavond nog niet meer details over de zaak vertellen.

Een Facebookbericht van de politie doet het nodige stof opwaaien. Nijmegenaren spreken over ’psychopaten’ en ’smerig tuig’. „Dan ben je ziek in je kop”, aldus een ander.

Vondelpark

Eerder was er ophef over een ’poepsmeerder’ in het Amsterdamse Vondelpark, die meerdere vrouwen belaagde met ontlasting. Gonzalo B. moet een verplicht hulptraject volgen om zijn persoonlijkheidsstoornis aan te pakken en kreeg ook een taakstraf van 150 uur.