’Welkom in het tijdperk van de identiteitspolitiek’

Vragen die ons bezighouden in Nederland, anno 2019: kan Hobo als straatnaam door de beugel?

Het valt cultuurfilosoof Sebastien Valkenberg op hoe ons land in een identiteitskramp is geschoten. Straatnamen hebben snel een beladen karakter, net als de benoeming van het geslacht in het paspoort. „De overheid lijkt zichzelf steeds meer te zien als leverancier van erkenning.” Gevoelsrealiteit