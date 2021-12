Enorme ravage door gekantelde vrachtwagen op A2: afrit Echt mogelijk hele dag afgesloten

Daarbij is rond vier uur de vangrail geraakt. De afrit is volledig geblokkeerd en de ravage is enorm. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt.

De afrit Echt in noordelijke richting is vanwege het bergen van de vrachtwagen en het repareren van de schade aan de snelweg mogelijk de hele dag afgesloten. Verkeer naar Echt kan omrijden via de afrit Roosteren van de A2 en daarna de N296 en N276. ’Houd rekening met verkeersdrukte’, aldus de politie op Twitter.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.