Politie ingeschakeld voor bevalling, kersverse moeder doet open

De verloskundige was samen met een ambulance op weg naar de vrouw, maar had de hulp van agenten nodig. Politieteam Walcheren schrijft op Facebook: „Omdat de bevalling sneller dan verwacht op gang kwam en de bewoonster alleen thuis was werden wij met spoed meegestuurd om de deur te forceren. Omdat wij in de buurt reden waren wij zeer snel op het adres.”

Niet lang daarna arriveerden ook de ambulance en de verloskundige bij de vrouw, die snel de zorgen overnamen.

Donderdag kwamen de agenten nog eens bij de kersverse moeder op kraamvisite en kregen zij te horen dat alles goed gaat met moeder en kind.