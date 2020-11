Verdachte brief Venray is loos alarm

Ⓒ ANP/HH

VENRAY - In het VieCuri ziekenhuis in Venray is maandagochtend een verdachte brief gevonden. De politie laat echter weten dat er geen sprake is van een poederbrief. De brief bevatte volgens het ziekenhuis een ’korrelige inhoud’.Een woordvoerster van het ziekenhuis laat weten dat de brief, die bij de receptie werd gevonden, niet is geopend. ,,Het was te voelen dat er een korrelige inhoud in zat. Dus de medewerker die de brief vond heeft, zeker gelet op de berichten van afgelopen week, gelijk de autoriteiten ingeschakeld.’’