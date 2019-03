Everest geeft alpinisten prijs

Dergelijke horrortaferelen zijn steeds gebruikelijker op de Everest. Door de opwarming van de aarde komen de laatste jaren vaker stoffelijke overschotten van bergbeklimmers uit het smeltende ijs tevoorschijn, die het leven hebben gelaten tijdens een beklimming van ’s werelds hoogste berg. Het komt inmiddels zo vaak voor dat alpinisten worden voorbereid op het zien van een arm of been dat uit de grond omhoog steekt.

Peking is er daarom toe overgegaan om lijken van de Chinese zijde van de berg te verwijderen. Aan de Nepalese kant gebeurt dat ook, maar niet in de mate waarin de Chinezen stoffelijke overschotten naar beneden brengen. Dat heeft te maken met de kosten - tienduizenden euro’s voor één lijk - en het feit dat het zowel fysiek als emotioneel enorm zwaar werk is, maar ook strenge regels spelen een rol.

De EOAN, de bedrijvenvereniging voor organisaties die alpinisten begeleiden bij hun beklimming van de Everest, heeft er daarom bij de Nepalese regering op aangedrongen om de regels te versoepelen. „Als ze het aan de Tibetaanse kant van Everest kunnen, kunnen wij het hier ook”, aldus voorzitter Dambar Parajuli van de EOAN in gesprek met de BBC.

Zo’n driehonderd bergbeklimmers zijn om het leven gekomen op de Mount Everest en in de meeste gevallen zijn hun lichamen op de berg achtergebleven.