Forum mag tekenen bij het kruisje

Felicitaties van collega’s voor Thierry Baudet na zijn monsterzege, maar de Forum-leider hoeft niet te rekenen op open armen aan de onderhandelingstafel als er steun wordt gezocht voor kabinetsplannen. Ⓒ ANP

Forum voor Democratie is de grootste partij in de Eerste Kamer geworden. Maar staat de coalitie ook toe dat Forum het kabinet gaat bijsturen of wordt stemmenkanon Baudet genegeerd? D66 zegt geen trek te hebben in de nieuwkomer. De andere regeringspartijen doen vriendelijker, maar gunnen Forum ook geen onderhandelingspositie.