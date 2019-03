Miljarden insecten te pletter tegen windmolens

Windmolens doden volgens een Duits onderzoek elk jaar miljarden insecten. Voor het eerst is er een verband gelegd tussen windmolens en de afnemende insectenpopulaties. Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties. Voor het eerst heeft een Duitse studie berekend hoeveel zwevende beestjes zich te pletter vliegen in windparken. De uitkomsten „zijn zorgwekkend”, concludeert hoofdonderzoeker Franz Trieb.