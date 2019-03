Kilte richting Forum

De partij van Baudet, die in de race om de senaat de grootste is geworden, is niet per se nodig, proberen coalitiepartijen uit te stralen. Forum zegt - ondanks felle aanvallen op het kabinet - compromissen te willen sluiten en water bij de wijn te willen doen. Maar VVD, CDA, CU en vooral D66 zien daar geen brood in, zo bleek nadat de opmerkelijke uitslag in Den Haag echt duidelijk werd.

Verschillende coalitiekopstukken zeggen dat Forum natuurlijk wel kabinetsvoorstellen mag steunen in de Eerste Kamer, ze hopen zelfs openlijk dat Forum die verantwoordelijkheid neemt, maar ze zien niks in onderhandelen met Baudet over tegenprestaties voor die steun.

"Steun welkom, maar wisselgeld blijft uit"

De coalitie rekent erop dat haar voorstellen, ondanks een minderheid, meestal wel door een andere partij gesteund zullen worden. Dat kan de ene keer Forum zijn, maar ook GroenLinks of PvdA. Een vaste gedoogpartner of akkoorden sluiten over tegenprestaties, dat zou niet nodig zijn. CDA-voorman Buma erkent dat die strategie risicovol is en dat er daardoor ook wel eens plannen kunnen sneuvelen. „Maar we moeten leven met onzekerheden”, zegt hij gelaten.

