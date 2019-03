’Motorhelm moet houdbaarheidsdatum krijgen’

Michiel Buitenwerf neemt een paar dagen vrij om zijn motor na de winterstop goed in te rijden. Ⓒ Van Til Fotografie

Amsterdam - Er moet een productie- of houdbaarheidsdatum komen op motorhelmen. Omdat de kwaliteit ervan na een jaar of zes fors achteruitgaat, moeten bestuurders weten of het hoofddeksel nog voldoende bescherming biedt.