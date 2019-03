Zorg om nieuwbouwplannen Europees Parlement

Brussel - Megalomaan vindt de één, pure noodzaak vindt de ander. Het Europees Parlement – dat ook in Straatsburg nog een dependance heeft – wikt en weegt de mogelijkheden voor een nieuw hoofdgebouw in Brussel. In de loop van het voorjaar moet er duidelijkheid komen. Het is zeker niet het enige gebouw van het parlement dat leidt tot zorgen over de financiële handel en wandel. De Europese Rekenkamer is kritisch.