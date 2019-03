Nederlandse tulp floreert in bella Italia

De voeten van de Italiaanse bezoeker Daniele Zappia (22) zwemmen in de grote klomp in het TuliPark. Ⓒ Foto Telegraaf

Rome - Onder grote belangstelling van de Italianen is gisteren een sterk Nederlands getint tulpenpark (Tulipark) in Rome geopend. Het initiatief ontstond vorig jaar. Vanwege het succes wordt het niet alleen herhaald, maar is het dit jaar zelfs veel groter van omvang.