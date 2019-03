Britse premier krijgt uitstel

Dat is vlak voor de Europese verkiezingen beginnen. De harde deadline die tot nu toe gold van 29 maart – nog maar een week weg – is daarmee komen te vervallen. Mocht Mays deal alsnog sneuvelen bij een stemming komende week, dan zouden de Britten tot 12 april de tijd hebben om aan te geven wat ze willen.

Verkiezingen

Dit is de uiterste datum voor ze om voorbereidingen te starten voor Europese verkiezingen eind mei waar ze eigenlijk niet aan mee willen doen. Maar is langer uitstel nodig dan moeten ze hier wel aan deelnemen, omdat anders iedere ontevreden Brit naar de rechter kan stappen om een klacht in te dienen omdat het land als EU-lid dan geen Europarlementariërs levert.

Mochten ze niet om een langer uitstel vragen, dan kan alsnog een harde Brexit volgen. De ultieme deadline is uiterlijk begin juli, voordat het nieuw gekozen Europees Parlement bijeen komt. De datum van 12 april is sowieso cruciaal in het geval Mays deal opnieuw sneuvelt. „Zij moeten zeggen wat ze willen”, aldus premier Rutte. „Hoe zie je het dan verder? Het probleem is dat we iedere keer in cirkeltjes blijven draaien.”

Moeizaam

May mocht donderdag in Brussel eerst aan haar 27 collega’s uitleggen hoe zij de komende week alsnog denkt haar deal door het Britse parlement te loodsen. Het overleg ging gisteravond laat moeizamer dan verwacht. Aanvankelijk leek het erop dat er voorwaarden aan uitstel zouden worden verbonden, waarbij de druk op het Britse parlement maximaal werd opgevoerd om voor te stemmen.

Dat de EU haar nu extra tijd wil gunnen komt vooral voort uit het feit dat er eigenlijk geen alternatief is. Een catastrofale no deal-Brexit op 29 maart, nog maar een week weg, hing als een donderwolk boven de markt.

Laveren

De EU-landen moeten laveren tussen twee belangrijke uitgangspunten. Aan de ene kant moet een Brexit zonder overeenkomst worden voorkomen, maar daarnaast mag ook de bestuurbaarheid van de EU niet in gevaar komen.

Juist dat laatste is een probleem als de Britten er als een vijfde wiel aan de wagen aan blijven hangen. Ze zouden als EU-lid op weg naar de uitgang bijvoorbeeld besluiten over de EU-begroting of over belangrijke benoemingen kunnen dwarsbomen.

Horror

Buiten een handjevol harde Brexiteers, die een no deal-scenario als een echte, ware vorm van een Brexit zien, zit niemand in het Britse parlement of op het Europese vasteland op zo’n horrorscenario te wachten. Een lange verlenging hangt dan in de lucht, mogelijk een scenario dat leidt tot een Brexit-vorm waarin veel nauwere samenwerking met de EU resteert of zelfs helemaal geen Brexit.