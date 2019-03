’AIVD: Britse shariageleerde heimelijk op Haga’

Dat staat in een vertrouwelijk ambtsbericht dat inlichtingendienst AIVD in januari 2019 aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gestuurd. Het ambtsbericht, ingezien door de krant, vormt de informatie op basis waarvan Halsema twee weken geleden haar „ernstige zorgen” over de islamitische middelbare school uitte en het bestuur verzocht op te stappen.

De in Londen wonende Al-Haddad is een salafistisch prediker die bekend staat om zijn antisemitische en haatdragende uitlatingen. In Nederland kwam Al-Haddad in 2012 in het nieuws met een optreden in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Hij zei daar dat overspelige moslimvrouwen dolgraag uit het Westen naar een islamitische staat zouden willen reizen om daar gestenigd te worden, volgens hem de juiste straf voor overspel.